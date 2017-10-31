Sağlık çalışanına erken emeklilik

Erken emeklilik imkanı bekleyen 550 bin sağlık çalışanına iyi haber geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Cuma günü Ankara'da bir programımız vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık hanımefendi gelmişti. Öznur Hanım kürsüye gelip 'Cumhurbaşkanımız talimat vermiş, yakın zamanda yıpranma payı konusu Meclis'e gelecek' diye bunun müjdesini bize verdi" şeklinde konuştu.



MÜJDE YAKINDA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Sağlık-Sen tarafından düzenlenen Ağrı il Divan Temsilciler istişare ve kahvaltı programına katılan Memiş, burada yıpranma payına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Yakın zamanda inşallah sizden aldığımız güçle birlikte içini boşaltmadan hizmetlisiyle, memuruyla, ekibiyle tüm sağlık çalışanlarımızın hak ettiği oranda yıpranma payı almalarını sağlayacak ve bunun müjdesini inşallah hep beraber 550 bin çalışanımıza sizlerle beraber vereceğiz." Metin Memiş, sağlık çalışanlarının çok zorlu şartlarda çalıştığının altını çizdi.