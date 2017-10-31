Sağlık çalışanına erken emeklilik

Erken emeklilik imkanı bekleyen 550 bin sağlık çalışanına iyi haber geldi. Sağlık-Sen GenelBaşkanı Metin Memiş, "Cuma günü Ankara'da bir programımız vardı. AK Parti Genel BaşkanYardımcısı Öznur Çalık hanımefendi gelmişti. Öznur Hanım kürsüye gelip 'Cumhurbaşkanımız talimat vermiş,yakın zamanda yıpranma payıkonusu Meclis'e gelecek' diye bunun müjdesini bize verdi" şeklinde konuştu.
MÜJDE YAKINDA Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi'nde Sağlık-Sen tarafından düzenlenen Ağrı il Divan Temsilciler istişare ve kahvaltı programına katılan Memiş, burada yıpranma payına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Yakın zamanda inşallah sizden aldığımız güçle birlikte içini boşaltmadan hizmetlisiyle,memuruyla, ekibiyle tüm sağlıkçalışanlarımızın hak ettiği oranda yıpranma payı almalarını sağlayacak ve bunun müjdesini inşallah hepberaber 550 bin çalışanımızasizlerle beraber vereceğiz."Metin Memiş, sağlık çalışanlarının çok zorlu şartlarda çalıştığının altını çizdi.
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