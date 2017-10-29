Yaz saati Resmi Gazete’de

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulanmasının devem ettirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaz saati uygulaması kararı yeni bir kanunu düzenleme yapılıncaya kadar Danıştay'ın verdiği iptal kararı sonrası meydana gelen boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Uygulamanın yasal hale getirilmesi için Meclis'te görüşülen torba yasaya bir madde eklendi. Torba yasanın genel kurulda kabul edilmesiyle birlikte, Bakanlar Kurulu bu yetkisini sürekli kullanabilecek. Böylece yaz saati uygulaması artık sürekli hale gelebilecek.
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