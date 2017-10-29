Yabancılardan 9 ayda 4,1 milyar dolar

Türkiye'de ocak-eylül döneminde 114 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 5,9 milyar dolar oldu. 9 aylık işlem hacminin yaklaşık yüzde 70'ine (4,1 milyardolar) yabancılar imza attı. Birleşme ve satın alma işlem değerlerinin sektörel dağılımında enerji 2 milyar 192 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Ocak-eylül döneminde Türk yatırımcılar 67, yabancı yatırımcılar ise 47 işlem gerçekleştirdi.
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