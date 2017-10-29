Kalyon yenilenebilir enerjide büyüyor

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Dr. Murtaza Ata, yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin her alanıyla ilgilendiklerini söyledi. 2040'lara gelindiğindeTürkiye'nin elektriğininbüyük bölümünü güneştenkarşılayabileceğini söyleyen Ata, "O yüzden biz de güneş teknolojisinde daha fazla yatırım yapmaya hazırız. Hedefimiz güneşve rüzgar santral yatırımlarıyla büyümeye devam etmek, tabii bunların teknolojilerinin yurt içinde üretilmesini sağlayarak" diye konuştu. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş panel üretim tesisi için hafriyat çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Ata, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı'nın uygun göreceği bir tarihte temel atma töreni için hazır olacaklarını söyledi. Ata, Kalyon-Türkerler-Siemens konsorsiyumu olarak kazandıkları rüzgar YEKA kapsamındaki türbin fabrikasını Siemens'in kuracağını belirterek, bu fabrikanın maliyetinin ise 50-60 milyon avro seviyesinde olacağını tahmin ettiğini söyledi. Rüzgar YEKA ihalesinde bu denli düşük fiyatı verebilmelerinin, Siemens'in henüz üretimde olmayan yeni nesil platformunu taahhüt etmesinden kaynaklandığına işaret eden Ata, fabrikanın işletmeye geçmesinden hemen sonra türbinlerin kurulmaya başlanacağını söyledi. MurtAza Ata, bin megavatlık rüzgar kapasitesinin 700'ünüTrakya, 200'ünü Sivas ve 100'ünüde Kütahya-Eskişehir bölgelerinde kuracaklarını söyledi.
Murtaza Ata 2040'a geldiğimizde Türkiye'nin elektriğinin büyük bölümünün yenilenebilir enerjiden sağlanacağını söyledi.
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