Hint akını başlıyor!

Turizmde pazar çeşitliliğini geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, yurtdışına yıllık 22 milyonturist gönderen Hindistan'ı odağına aldı. Hintli turistin yüzde 80'ini taşıyan Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu'nun (TAFI) kongresi, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirildi. Her biri yurtdışına en az 10 bin turist taşıyan 650 Hintli acente, Hilton Dalaman Sarıgerme'de buluştu. Kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
350 MİLYON HEDEFTE
Türkiye'de yeni pazarlara açılmanın stratejik vizyon olarak belirlendiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "Bu çerçevede Uzakdoğu Asya'dan misafir getirmek için yeni bir stratejik atılımın içine girdik. Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya dünya nüfusunun yarısına sahip. Özellikle Hindistan350 milyon orta sınıf nüfusuyla potansiyel bir ülke. Hindistan dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi. Bu nedenle biz de bu pazarı değerlendirmek istiyoruz" dedi. TAFI BaşkanıPraveen Chuch da, "Kongre yapmak üzere gittiğimiz her ülkede bir şans yakaladık ve Hindistanlı turistlerin oraya gidiş sayıları arttı. Buraya gelmekteki amacımız da Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak" şeklinde konuştu.
100 MİLYON HİNTLİ DOLAR MİLYONERİ
1.3 milyar nüfuslu Hindistan'daki 100 milyon kişinin dolar milyoneri olduğunu aktaran DOKTO B Başkan Yardımcısı Tunç Batum, Hindistan'ın çok çabuk dönüş alınabilen bir pazar olduğunu belirterek, "Hintli turist sayısını bir yılda 1 milyona da çıkarabiliriz ancak uçuş probleminin çözülmesi gerekiyor. Buraya gelecek uçaklara SLOT verilmesi ve direkt uçuşların sağlanmasını istiyoruz" dedi.
KİŞİ BAŞI 2 BİN EURO
Düğünden, film turizmine, kültürden doğaya kadar geniş bir alanda seyahat alışkanlığı Hintli turist ölü sezon olarak tabir edilen mart-nisan ve ekim-kasım aylarında seyahat ediyor. Hintli turistin her bir ortalama 1.500 ila 2 bin euro arasında harcama yapıyor.
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