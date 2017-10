Hint akını başlıyor!

pazar çeşitliliğini geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, yurtdışına yıllıkgönderen Hindistan 'ı odağına aldı. Hintli turist intaşıyan Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu'nunkongresi,'ın desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirildi. Her biri yurtdışına en az 10 bin turist taşıyan 650 Hintli acente, Hilton Dalaman Sarıgerme'de buluştu. Kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.Türkiye'de yeni pazarlara açılmanın stratejik vizyon olarak belirlendiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "Bu çerçevede Uzakdoğu Asya'dan misafir getirmek için yeni bir stratejik atılımın içine girdik. Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya dünya nüfusunun yarısına sahip. Özelliklepotansiyel bir ülke. Hindistan dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi. Bu nedenle biz de bu pazarı değerlendirmek istiyoruz" dedi.da, "Kongre yapmak üzere gittiğimiz her ülkede bir şans yakaladık ve Hindistanlı turistlerin oraya gidiş sayıları arttı. Buraya gelmekteki amacımız da Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak" şeklinde konuştu.1.3 milyar nüfuslu Hindistan'daki 100 milyon kişinin dolar milyoneri olduğunu aktaran DOKTO B Başkan Yardımcısı Tunç Batum, Hindistan'ın çok çabuk dönüş alınabilen bir pazar olduğunu belirterek, "Hintli turist sayısını bir yılda 1 milyona da çıkarabiliriz ancak uçuş probleminin çözülmesi gerekiyor. Buraya gelecek uçaklara SLOT verilmesi ve direkt uçuşların sağlanmasını istiyoruz" dedi.Düğünden, film turizmine, kültürden doğaya kadar geniş bir alanda seyahat alışkanlığı Hintli turist ölü sezon olarak tabir edilen mart-nisan ve ekim-kasım aylarında seyahat ediyor. Hintli turistin her bir ortalama 1.500 ila 2 bin euro arasında harcama yapıyor.