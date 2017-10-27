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yaptırmayana abone cezası

DASK yaptırmayana abone cezası
Kısaca olarak bilinen zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde 46'da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi üzerine, ekonomi yönetimi harekete geçti. Konuyla ilgili 2 yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bunlardan birini hayata geçirilmeyi planlıyor. Bunlardan ilki olarak, sigorta acentesine giderek 3 ay içerisinde 'zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi' düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da tıpkı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi 'otomatik sistem' düşünülüyor.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Otomatik sistem olarak yapılması daha iyi olur.

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cevapla 27.10.2017 09:08
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