DASK yaptırmayana abone cezası

Kısaca DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortası yaptıranların yüzde46'da kalması, yenilenme oranının ise sadece yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşmesi üzerine, ekonomi yönetimi harekete geçti. Konuyla ilgili 2 yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bunlardan birini hayata geçirilmeyi planlıyor. Bunlardan ilki olarak, sigorta acentesine giderek 3 ay içerisinde 'zorunlu deprem sigortasınıyaptırmayanın elektrik, su ve doğalgazgibi aboneliklerinin iptal edilmesi' düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da tıpkı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi 'otomatik sistem' düşünülüyor.
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Otomatik sistem olarak yapılması daha iyi olur.
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