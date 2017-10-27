10.2 milyona ikinci emeklilik

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 14. yılını doldurmaya yaklaşırken, katılımcı sayısı ve fon tutarı büyümeye devam ediyor. 13 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 853 bin 872 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 64 milyar306 milyon 108 bin 971 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 531 milyon 635 bin 25 lira olarak gerçekleşti. Otomatik katılım temel göstergelerine göre, BES'e otomatik olarak katılanların sayısı 3 milyon 350 bin 558 olarak kayıtlara geçti.
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