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Tek telefonla iş imkanı

Tek telefonla iş imkanı
İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de etkin bir şekilde faydalanıyor. Bu kapsamda bir süre önce akıllı cep telefonu kullanıcıları için 'İŞKUR E-Şube' adlı uygulamayı kullanıma sunan Kurum, hizmetlerini Çalışma Bakanlığı'nın iletişim merkezi 'ALO 170' hattı ile de eşleştirdi. İş arayanların, bürokrasiden kurtulup zamandan tasarruf ederek, iş başvurusunda bulunmasını hedefleyen , hattı arayanlara kamu ve özel sektördeki kayıtlı açık işlere başvurma imkanı sağlıyor. 'ALO 170'i arayanlar İŞKUR'a kayıtlı 105 binden fazla iş ilanına başvurabilecek.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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