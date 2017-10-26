Her turist bin dolar

Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 8 ayda 21.9 milyon turist geldiğini, yıl sonunda 30 milyon hedefinin yakalanacağını söyledi. Turist sayısında geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 26.4 artış gerçekleştiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bazı bölgelerimizdeki yüzde 90 doluluk, 2018 için de bizi ümitlendiren bir durumdur" dedi. Kurtulmuş, "8 ayda 3.3 milyon Rus geldi. Tüm olumsuz propagandalara rağmen Almanya'dan ise 2.5 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu, turizmin siyaset ve uluslararası ilişkilerin ötesinde bir alan olduğunu gösteriyor. Hedefimiz turist başına bin dolar seviyesine birkaç yıl içinde geçmek" ifadesini kullandı. 1-3 Kasım'da Ankara'da 3. Turizm Şurası'nı yapacaklarını anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Turizmin stratejik bir sektör haline gelebilmesi için, turizmle ilgili üçüncü hamle dönemine geçişi bu şurayla birlikte sağlamayı ümit ediyoruz. Türkiye'nin öncelikli hedefi Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkeler. Kapıları çalarak turistleri ülkemize çekmeyi planlıyoruz."
YENİ TEŞVİKLER
Turizm sektörüne yönelik teşvik çalışmasının tamamlandığını söyleyen Bakan Kurtulmuş, "Maliye Bakanlığı ile anlaştıktan sonra Bakanlar Kurulu'na getireceğiz" dedi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Daha zayıf sezonları diriltmek, bir de Türkiye'nin şimdiye kadar açılmadığı pazarları diriltmek istiyoruz. Böyle davrandığımız takdirde daha az parayla çok daha kuvvetli teşvik vermemiz mümkün olacak."
BÜTÇE DEN PAYIMIZ AZ
Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin genel bütçe içerisinde binde 5 olduğuna dikkat çekerek, bunun artırılması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, "Yapılacak çok iş var ancak Bakanlık'ın bütçesi sadece binde 5. Bu bütçe ile her şeyi yapmamız mümkün değil. Bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Bu hazinenin ortaya çıkarılması, bilinenlerin değerinin artırılması için güçlü bütçesi olan bir Bakanlık'a ihtiyaç var" dedi.
Türkiye'yi deniz, kum, güneş destinasyonu olmaktan çıkarıp ürün çeşitliliği sağlayacağız. Sağlık Bakanlığı ile protokol imzaladık.
Yurt dışına çıkarılan eserleri hafiye gibi takip ediyoruz. Şu anda 13 farklı ülkede 56 dosyamız var.
2018'in Çin'de Türkiye yılı olmasından dolayı bu ülkede 50'ye yakın etkinlik yapacağız.
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