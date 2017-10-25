Yazılımın sultanları belirlendi

TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirilen 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesinin ödül töreni düzenlendi. En başarılı 3 projenin sahibi kadınlara ödüllerini, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras verildi. Gökçe Demir ve Hilal Şener, 'Otizmo' adlı projeleriyle birinciliği elde etti.