Kozmetikte taksite onay çıkmadı

Milyonlarca kadın ve erkeğin vazgeçilmezi kozmetik ürünlerde kredi kartına taksite onay çıkmadı. Taksit olmayınca kozmetik satışlar yüzde 50'ye varan orandadüşerken, sektörün sorunları Meclis gündemine taşındı. Sektör temsilcileri sıfır taksite itirazlarını Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlara da iletti ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) olumlu yanıt gelmedi. BDDK BaşkanıMehmet Ali Akben, cari açığı artıracak etkileri azaltmak için yapılan düzenlemeden geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Akben, yeniden taksit imkanı getirilmeyeceğini söyledi.
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