 ;
Yol Durumu
  1. 'Şartnameye uyduk’
  2. Ziraat Bankası’na 5 ödül birden

Kozmetikte taksite onay çıkmadı

Kozmetikte taksite onay çıkmadı
Milyonlarca kadın ve erkeğin vazgeçilmezi de kredi kartına taksite onay çıkmadı. Taksit olmayınca kozmetik satışlar yüzde 50'ye varan oranda düşerken, sektörün sorunları Meclis gündemine taşındı. Sektör temsilcileri sıfır taksite itirazlarını Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlara da iletti ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) olumlu yanıt gelmedi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, cari açığı artıracak etkileri azaltmak için yapılan düzenlemeden geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Akben, yeniden taksit imkanı getirilmeyeceğini söyledi.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar