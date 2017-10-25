Avrupa’dan çifte ödül

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne Avrupa'dan 2 ödül birden geldi. Almanya'da düzenlenen Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri töreninde üniversite, 'Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu' kategorisinde ödül kazandı. Londra'da gerçekleştirilen 10'uncu Uluslararası Kalite Zirvesi'nde üniversite '2017 Uluslararası Kalite Ödülü'ne layık görüldü.