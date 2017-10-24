Facebook satışı işten attırdı

İstanbul'da bir restoranda aşçı olarak çalışan kişi, maaşını düzenli alamadığı gerekçesiyle ek iş olarak bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden dövmecilik yaptı. Patron ise iş sözleşmesindeki, 'işçi, işverenin yazılı izni olmaksızın başka bir işte çalışamaz ve ek iş yapamaz' hükmünü gerekçe göstererek, aşçıyı tazminatsız kovdu. Mahkemenin işe iade ettiği, işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme, davacı aşçının iş sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesiyle işe iade kararını bozdu.