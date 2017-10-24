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’tan çiftçiye destek

DenizBank’tan çiftçiye destek
Tarımda yüzde 41 ile özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahip olan DenizBank, 'Deniz'den Toprağa' mobil uygulamasını çiftçilerin hizmetine sundu. Platform ile çiftçiler; ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere tek tıkla ulaşabilecek. müşterisi olmayanların da kullanabildiği uygulama ile çiftçiler tarlalarını yönetebilirken, hal-borsa fiyatlarını takip edebilecek, verimliliklerini artıracak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek. DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, uygulamanın çiftçinin adeta gözü, kulağı olacağını söyleyerek, "Pek çok nitelikli bilgiye bir tık ile ulaşabilecekler, tarlalarını izleyebilecek, uzmanlara her an soru sorabilecekler" dedi.
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