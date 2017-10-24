Almanlar geliyor

Almanlar, BaşbakanAngela Merkel'i takmıyor, rotayıTürkiye'ye çeviriyor. AlmanyaTurizm Endüstrisi FederalBirliği Başkanı Michael Frenzel,önümüzdeki yıl Türkiye'ye gidecekturist sayısında güçlü büyümebeklediklerini söyledi. Frenzel, "Şuandaki rezervasyonlar Almanya'danTürkiye'ye gelecek turist sayısındagüçlü bir büyümeye işaret ediyor.Erken rezervasyonlara göre, 2018'deyüzde 15-20 artış görebiliriz"dedi. Türkiye turizminde kaliteninher zaman yüksek olduğunu; fiyatkalitedengesinin ise turistleriTürkiye'ye çektiğini ifade edenFrenzel, "Türkiye'de uçuş dahil birhaftalık paketi diğer destinasyonlarlakarşılaştırdığınız zaman çokrekabetçi fiyatlama söz konusu. Buda insanların Türkiye'ye gelmesineyardımcı oluyor" diye konuştu.
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