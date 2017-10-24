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Almanlar geliyor

’e inat rotayı Türkiye’ye çeviren Almanlar, 2018 rezervasyonlarını artırdı , ‘Türkiye’ye gideceklerin sayısında güçlü büyüme olacak’ dedi.

Almanlar geliyor
Almanlar, Başbakan Angela Merkel'i takmıyor, rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, önümüzdeki yıl Türkiye'ye gidecek turist sayısında güçlü büyüme beklediklerini söyledi. Frenzel, "Şu andaki rezervasyonlar 'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Erken rezervasyonlara göre, 2018'de yüzde 15-20 artış görebiliriz" dedi. Türkiye turizminde kalitenin her zaman yüksek olduğunu; fiyatkalite dengesinin ise turistleri Türkiye'ye çektiğini ifade eden Frenzel, "Türkiye'de uçuş dahil bir haftalık paketi diğer destinasyonlarla karşılaştırdığınız zaman çok rekabetçi fiyatlama söz konusu. Bu da insanların Türkiye'ye gelmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.
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