Kazanç dizisi

BÖLÜM BAŞINA ÜCRETTE KENAN BİRİNCİ
Kenan imirzalıoğlu: 350 bin TL
Halit Ergenç: 130 bin TL
Çağatay Ulusoy: 100 bin TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 90 bin TL
Beren Saat: 90 bin TL
Tuba Büyüküstün: 80 bin TL
Be rgüzar Korel: 80 bin TL
Burak Özçivit: 80 bin TL
Aras Bulut iynemli: 50 bin TL
Neslihan Atagül: 50 bin TL
Fahriye Evcen: 50 bin TL
Nurgül Ye şilçay: 40 bin TL
KADINLARDA İLK 5
Emma Stone: 26 milyon dolar
JennIfer AnIston: 25.5 milyon dolar
JennIfer Lawrence: 24 milyon dolar
MelIssa McCarthy: 18 milyon dolar
MIla KunIs: 15.5 milyon dolar
ERKEKLERDE İLK 5
Mark Walhberg: 68 milyon dolar
Dwayne Johnson: 65 milyon dolar
VIn DIsel: 54.5 milyon dolar
Adam Sandler: 50.5 milyon dolar
JackIe Chan: 49 milyon dolar
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BUNLAR NASIL PARALAR BÖYLE YAZIK GÜNAH KENANIN ALDIĞI ÜCRET DOĞRU İSE HANGİ PARAYI AKLIYOR BUNLAR BİR DİZİNİN BÖLÜM BAŞI MALİYETİ NEDİR BU DURUM DA ?
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