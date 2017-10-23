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Kazanç dizisi

Yıldızların özel hayatının yanı sıra kazancı da merak ediliyor. Dünyada en çok kazanan Mark Walhberg olurken, Türkiye’de de ve gibi isimler başı çekiyor

Kazanç dizisi
Sinema ve dizi sektörünün ünlü isimleri, paraya para demiyor. Bu yılın en çok kazanan oyuncusu 68 milyon dolarla Mark Walhberg olurken, Türk yıldızlar arasında da Kenan İmirzalıoğlu ilk sırada yer alıyor. Fatih dizisi için ekran karşısına geçecek olan İmirzalıoğlu'nun bölüm başına 350 bin liraya anlaştığı iddia ediliyor. Daha önce bölüm başına 120 bin lira alan İmirzalıoğlu, yeni ücreti ile Halit Ergenç'in 130 bin liralık bölüm ücretini sollayarak, ilk sıraya yerleşti. Listenin ikinci sırasında yer alan Ergenç'i, son dönemde yaptığı çıkış ile bölüm ücretini 100 bin liraya çıkaran Çağatay Ulusoy izledi. Ulusoy'u ise 90 bin liralık bölüm ücreti ile ve Beren Saat takip etti. Beren Saat bu ücreti ile aynı zamanda kadın oyuncuların en çok kazananı oldu. Dünyanın en çok kazanan aktristi ise 26 milyon dolarlık 2017 yılı geliri ile Emma Stone. Güzel oyuncuyu 25.5 milyon dolar ile Jennifer Aniston, 24 milyon dolar ile Jennifer Lawrence izliyor.

BÖLÜM BAŞINA ÜCRETTE KENAN BİRİNCİ
: 350 bin TL
Halit Ergenç: 130 bin TL
Çağatay Ulusoy: 100 bin TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 90 bin TL
Beren Saat: 90 bin TL
Tuba Büyüküstün: 80 bin TL
Be rgüzar Korel: 80 bin TL
Burak Özçivit: 80 bin TL
Aras Bulut iynemli: 50 bin TL
Neslihan Atagül: 50 bin TL
Fahriye Evcen: 50 bin TL
Nurgül Ye şilçay: 40 bin TL

KADINLARDA İLK 5
Emma Stone: 26 milyon dolar
JennIfer AnIston: 25.5 milyon dolar
JennIfer Lawrence: 24 milyon dolar
MelIssa McCarthy: 18 milyon dolar
MIla KunIs: 15.5 milyon dolar

ERKEKLERDE İLK 5
Mark Walhberg: 68 milyon dolar
Dwayne Johnson: 65 milyon dolar
VIn DIsel: 54.5 milyon dolar
Adam Sandler: 50.5 milyon dolar
JackIe Chan: 49 milyon dolar
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TARIK TARIK

BUNLAR NASIL PARALAR BÖYLE YAZIK GÜNAH KENANIN ALDIĞI ÜCRET DOĞRU İSE HANGİ PARAYI AKLIYOR BUNLAR BİR DİZİNİN BÖLÜM BAŞI MALİYETİ NEDİR BU DURUM DA ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 09:37
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