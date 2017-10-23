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Kamu görevlilerine lojman kolaylığı

Kamu görevlilerine lojman kolaylığı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasa tasarısına ilişkin, "130'dan fazla maddeyi içeriyor. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda bitirdikten sonra süratle genel kurula gelecek. Yıl bitmeden önce de yasalaşacak" dedi. Tasarıda özel iletişim vergisinin indirilmesine ilişkin düzenlemenin yer aldığına dikkati çeken Ağal, "Emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin belediyelerin yapmış olduğu değerlemelerde yüzde 50 üst sınır getiren bir düzenleme de var" diye konuştu. Ağbal, kamu lojmanlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çok önemli düzenlemeleri getirdiklerini belirterek, "Lojmanlarda oturan kamu görevlilerine bu lojmanları öncelikle alma hakkı getiriyoruz" dedi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memur34 memur34

kamu lojmanlarının memurlara satılması konusu çok güzel bir uygulama olacak. Bunun için bir önerim var . Memurların emekli olacakları zaman emekli sandıklarından alacakları olan emekli ikramiyelerini (kidem tazminatları) lojman alacak memura emekli olmadan önce ödenmesi yani lojman peşinatına sayılması geri kalanında bankalarca uygun faiz le kredilendirilmesi. lojmanların satılmasında teşvik ve memurlar için kolaylık olur.

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cevapla 23.10.2017 09:32
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