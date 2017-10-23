Kamu görevlilerine lojman kolaylığı

Maliye Bakanı NaciAğbal, torba yasa tasarısınailişkin, "130'dan fazla maddeyiiçeriyor. Bugün Plan BütçeKomisyonu'nda bitirdiktensonra süratle genel kurulagelecek. Yıl bitmeden önce deyasalaşacak" dedi. Tasarıda özeliletişim vergisinin indirilmesineilişkin düzenlemenin yeraldığına dikkati çeken Ağal,"Emlak vergi değerlerinintespitine ilişkin belediyelerinyapmış olduğu değerlemelerdeyüzde 50 üst sınır getiren birdüzenleme de var" diye konuştu.Ağbal, kamu lojmanlarınınekonomiye kazandırılmasınailişkin çok önemli düzenlemelerigetirdiklerini belirterek,"Lojmanlarda oturan kamugörevlilerine bu lojmanlarıöncelikle alma hakkıgetiriyoruz" dedi.
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kamu lojmanlarının memurlara satılması konusu çok güzel bir uygulama olacak. Bunun için bir önerim var . Memurların emekli olacakları zaman emekli sandıklarından alacakları olan emekli ikramiyelerini (kidem tazminatları) lojman alacak memura emekli olmadan önce ödenmesi yani lojman peşinatına sayılması geri kalanında bankalarca uygun faiz le kredilendirilmesi. lojmanların satılmasında teşvik ve memurlar için kolaylık olur.
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