Kamu görevlilerine lojman kolaylığı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasa tasarısına ilişkin, "130'dan fazla maddeyi içeriyor. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda bitirdikten sonra süratle genel kurula gelecek. Yıl bitmeden önce de yasalaşacak" dedi. Tasarıda özel iletişim vergisinin indirilmesine ilişkin düzenlemenin yer aldığına dikkati çeken Ağal, "Emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin belediyelerin yapmış olduğu değerlemelerde yüzde 50 üst sınır getiren bir düzenleme de var" diye konuştu. Ağbal, kamu lojmanlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çok önemli düzenlemeleri getirdiklerini belirterek, "Lojmanlarda oturan kamu görevlilerine bu lojmanları öncelikle alma hakkı getiriyoruz" dedi.