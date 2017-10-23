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Bireysel emekliliğe bütçe dopingi

Bireysel emekliliğe bütçe dopingi
Hazine, katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşan, birikimi 72 milyar lirayı aşan Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) iyileştirmek, kapsamını genişletmek için atağa geçti. Bugüne kadar 9.4 milyar liralık devlet katkısı sağlanan BES'e, 2018'de bütçeden 4 milyar lira destek verilecek. Eylül sonu itibariyle otomatik katılımda 3.5 milyon kişiye ve 1.2 milyar lirayı aşan birikime ulaşıldı.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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