Bireysel emekliliğe bütçe dopingi

Hazine, katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşan, birikimi 72 milyar lirayı aşan Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) iyileştirmek, kapsamını genişletmek için atağa geçti. Bugüne kadar 9.4 milyar liralık devlet katkısı sağlanan BES'e, 2018'de bütçeden 4 milyar lira destek verilecek. Eylül sonu itibariyle otomatik katılımda 3.5 milyon kişiye ve 1.2 milyar lirayı aşan birikime ulaşıldı.



Hazal ATEŞ