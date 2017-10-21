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Yatırımda avukat doktor yarışı

Yatırımda avukat doktor yarışı
Konut yatırımlarında, meslek grupları üzerine yapılan değerlendirme, avukatların son yıllarda doktorların tahtını salladığını gösteriyor. EKN Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eken, doktorların, uzun yıllar en önemli müşteri grubunda yer aldığını belirterek, gayrimenkul yatırımlarında avukatların payının da hızla arttığını söyledi. Eken, "EKN Group analizleri, avukatların kazançlarını ciddi şekilde artırdığını ve doktorların tahtını sallamaya başladığını gösteriyor" dedi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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