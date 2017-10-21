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’den 5 bin euroya araba

Volkswagen’den 5 bin euroya araba
Volkswagen, fiyatları 5 bin euro ve 8-10 bin euro arasında değişen iki yeni model ile düşük fiyat segmentine girmeye hazırlanıyor. Skoda ile çalışacak olan Volkswagen, araçları önce Asya pazarına sunacak, alınacak sonuçlara göre operasyonu diğer bölgelere de genişletecek. 2020 yılında 2 yeni modelin bu doğrultuda piyasaya sürüleceği belirtildi. Araçların, Hindistan için 5 bin euro, Çin için de 8-10 bin euro arasında fiyata sahip olması bekleniyor.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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