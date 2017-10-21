Volkswagen’den 5 bin euroya araba

Volkswagen,fiyatları 5 bin euro ve8-10 bin euro arasındadeğişen iki yeni model iledüşük fiyat segmentinegirmeye hazırlanıyor.Skoda ile çalışacak olanVolkswagen, araçları önceAsya pazarına sunacak,alınacak sonuçlara göreoperasyonu diğer bölgelerede genişletecek. 2020 yılında2 yeni modelin bu doğrultudapiyasaya sürüleceği belirtildi.Araçların, Hindistan için 5bin euro, Çin için de 8-10bin euro arasında fiyatasahip olması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.