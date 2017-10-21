VayPhone arkadaş!

APPLE'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul ve Ankara'da satışa sunuldu. En ucuzu 4 bin 200 liradan satılan telefonlar için gece yarısı kuyruğa girenler herkesi şaşırttı. Parası yetmeyenler taksitle alırken, 3-4 yıllık kazancını ipotek etmiş oldu. Turkcell'in Bağdat Caddesi'ndeki mağazasının önünde meraklılar saatlerce bekledi. Dün gece saat 00.00 sıralarında mağaza kapısının açılmasıyla, bekleyen müşteriler İphone 8 ile buluştu. iPhone 8, 4 bin 199 ile 4 bin 999 lira arasında fiyatla satışa sunuldu. iPhone 8 Plus ise 4 bin 799 ile 5 bin 599 lira arasında fiyatla tüketicilerle buluştu. Türk Telekom da dün iPhone 8'i satışa sundu. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şirket olarak en yeni cihazları en uygun koşullarla müşterilerine sunduklarını söyledi.



8 BİN LİRA ÖDEDİLER

Asgari ücretin bin 404 lira olduğu Türkiye'de bir telefona 5 bin lira ödeyen bir kesim de var. Bazıları ise maaşını ipotek edip taksitle alıyor. O zaman fiyat 8 bin lirayı buluyor.