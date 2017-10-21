Bitmiş projede 60 ay 0 faiz fırsatı

YAŞARKEN ÖDE
Özderici GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özderici "Biz yatırımcımıza' yaşarken öde, yatırımın evin için olsun' diyoruz. Nuvo Dragos'u seçenler yatırımı yaptıkları anda yaşamaya başlayabilecekler ya da kira getirisi de elde edebilecekler. Tercihimiz ve geliştirdiğimiz iş modeli; arazi geliştirme, proje geliştirme ve üretilen ürünlerin bittikten sonra satışıdır" dedi.
ARSA MALİYETİNE DAİRE
Yüzde 1'lik KDV avantajı sunulan projede, tapu ve teslime kadar olan süreçte yüzde 20 peşinat ödemesi yapanlara kalan yüzde 80'lik kısım için tüm bankalardan kredi kullandırılabiliyor. Ek olarak banka kredili veya nakit alımlarda liste fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim sağlanan projede, 60 ay yüzde 0 faiz veya 120 ay yüzde 0.45 faiz seçeneği de sunuluyor. Yatırımcıya ödeme konusunda tüm kolaylıkları sağladıklarını belirten Ahmet Özderici, "Maltepe bölgesinde arsa fiyatları metrekaresi 6 bin lira civarında iken biz bitmiş dairelerimizi metrekaresi ortalama 5 bin 800 liradan satıyoruz. Yatırımcı arsa maliyet fiyatına daire sahibi oluyor. Bu bizim sağladığımız en önemli avantaj" diye konuştu.
KOLAY ULAŞIM
Birbirine entegre deniz, hava, kara ulaşım hatlarının tam ortasında bulunan Nuvo Dragos ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor. E-5 Karayolu'nun Maltepe sahili tarafında, Marmaray ile entegre Kadıköy Pendik metrosuna yaklaşık 500 metre mesafede yer alan Nuvo Dragos; E5,TEM, sahil ve minibüs yolu ulaşım alternatiflerine ve Carrefour Maltepe Park AVM'ye yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Projenin yakınında Kartal Adliye Sarayı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli kamu kurumları bulunuyor. Ayrıca Nuvo Dragos çevresinde özel hastaneler, kamu ve vakıf üniversiteleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi eğitim, sağlık ve sosyal hayata yönelik pek çok kurum da yer alıyor.
GENİŞ SOSYAL ALAN
Nuvo Dragos, 2 bin 726 metrekare alan üzerinde açık ve kapalı sosyal alanlarıyla yaşam kalitesini yükselten, metropolün getirdiği streslerden uzaklaştıran, 7'den 70'e tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği özel bir proje. Bölgenin en geniş sosyal alana sahip projesi olarak dikkat çeken Nuvo Dragos'ta özel peyzajlı geniş bahçeler, açık ve kapalı 2 adet yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, pilates stüdyo odası, ortak kullanımlı seyir terasları, koşu ve yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları ve köpek gezdirme alanları yer alıyor.
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