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Bitmiş projede 60 ay 0 faiz fırsatı

güvencesiyle İstanbul Maltepe’de hayata geçen Nuvo Dragos projesinin 2. Etabında inşaat süreci tamamlandı. Toplam 1007 bağımsız birimden oluşan proje, konumu, kullanışlı daire seçenekleri, geniş sosyal alanları ile dikkat çekiyor. Projede 60 ay 0 faiz imkânı sunulurken, evini satın alan isterse aynı gün taşınıyor ve tapusunu alıyor

Bitmiş projede 60 ay 0 faiz fırsatı
Son yıllarda nitelikli konut sayısının artış gösterdiği Maltepe'de güvencesiyle yükselen Nuvo Dragos, yaşam ve inşaat kalitesiyle çevrenin en önemli marka projesi olarak öne çıkıyor. Eski Singer fabrikasının bulunduğu 52 bin metrekare alanda, toplam 325 milyon lira yatırımla inşa edilen projede Özderici GYO, güven endeksine dayalı çalışma prensibiyle yatırımcısına inşaat süreci tamamlandıktan sonra bitmiş projeden konut satışı gerçekleştiriyor. Nuvo Dragos'un ilk etabını 2014 yılında bitirip sahiplerine teslim etmeye başlayan Özderici GYO, ikinci etabın inşaatını tamamladı ve yeni daireleri satışa çıkardı.

YAŞARKEN ÖDE
Özderici GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özderici "Biz yatırımcımıza' yaşarken öde, yatırımın evin için olsun' diyoruz. Nuvo Dragos'u seçenler yatırımı yaptıkları anda yaşamaya başlayabilecekler ya da kira getirisi de elde edebilecekler. Tercihimiz ve geliştirdiğimiz iş modeli; arazi geliştirme, proje geliştirme ve üretilen ürünlerin bittikten sonra satışıdır" dedi.

ARSA MALİYETİNE DAİRE
Yüzde 1'lik KDV avantajı sunulan projede, tapu ve teslime kadar olan süreçte yüzde 20 peşinat ödemesi yapanlara kalan yüzde 80'lik kısım için tüm bankalardan kredi kullandırılabiliyor. Ek olarak banka kredili veya nakit alımlarda liste fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim sağlanan projede, 60 ay yüzde 0 faiz veya 120 ay yüzde 0.45 faiz seçeneği de sunuluyor. Yatırımcıya ödeme konusunda tüm kolaylıkları sağladıklarını belirten Ahmet Özderici, "Maltepe bölgesinde arsa fiyatları metrekaresi 6 bin lira civarında iken biz bitmiş dairelerimizi metrekaresi ortalama 5 bin 800 liradan satıyoruz. Yatırımcı arsa maliyet fiyatına daire sahibi oluyor. Bu bizim sağladığımız en önemli avantaj" diye konuştu.

KOLAY ULAŞIM
Birbirine entegre deniz, hava, kara ulaşım hatlarının tam ortasında bulunan Nuvo Dragos ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor. E-5 Karayolu'nun Maltepe sahili tarafında, Marmaray ile entegre Kadıköy Pendik metrosuna yaklaşık 500 metre mesafede yer alan Nuvo Dragos; E5,TEM, sahil ve minibüs yolu ulaşım alternatiflerine ve Carrefour Maltepe Park AVM'ye yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Projenin yakınında Kartal Adliye Sarayı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli kamu kurumları bulunuyor. Ayrıca Nuvo Dragos çevresinde özel hastaneler, kamu ve vakıf üniversiteleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi eğitim, sağlık ve sosyal hayata yönelik pek çok kurum da yer alıyor.

GENİŞ SOSYAL ALAN
Nuvo Dragos, 2 bin 726 metrekare alan üzerinde açık ve kapalı sosyal alanlarıyla yaşam kalitesini yükselten, metropolün getirdiği streslerden uzaklaştıran, 7'den 70'e tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği özel bir proje. Bölgenin en geniş sosyal alana sahip projesi olarak dikkat çeken Nuvo Dragos'ta özel peyzajlı geniş bahçeler, açık ve kapalı 2 adet yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, pilates stüdyo odası, ortak kullanımlı seyir terasları, koşu ve yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları ve köpek gezdirme alanları yer alıyor.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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