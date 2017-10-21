Bankalardan faiz indirimi hamlesi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "Faiz oranının düşmesini biz de istiyoruz, bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de çarkların döndüğünü belirten Aydın, "Kaynak, kendisi miktar olarak kıt. Kıt olan bir şey pahalı. Bu kaynağın ucuzlatılması Türk bankacılık sisteminin birincil hedeflerinden. Bankacılar olarak düşük faizi tercih ederiz" dedi.