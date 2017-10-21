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için önemli aşama

Akkuyu için önemli aşama
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca Nükleer Güç Santrali'ne (NGS), inşaat lisansının ilk aşaması olan 'sınırlı çalışma izni' verildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuri Galanchuk, "Sınırlı çalışma izninin alınması, Akkuyu NGS Projesi için oldukça önemli bir aşama, bundan sonraki hedef inşaat lisansını almak" dedi. Galanchuk, NGS'nin tüm bina ve yapılarının inşaatına en kısa zamanda başlamak istediklerini bildirdi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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