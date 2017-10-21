80 bin KOBİ’den dolarlık satış

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren n11.com, 4.5 yılda 80 bini aşkın kayıtlı mağaza, 10.3 milyon üye, satılan 55.7 milyon ürün ve 1.9 milyar toplam ziyaret sayısına ulaştı. Bu sürede 2 milyar dolar ticaret hacmi sağlandı. Genel Müdür Won Yong, Jo, "Güney Kore'de perakende hacminin yüzde 18'i e-ticarete ait. Bu rakam Türkiye'de yüzde 3.5" dedi.