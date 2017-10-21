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250 bin Euroya oturma izni

Ekonomik krizden kurtulamayan , 250 bin euroya ev alana 5 yıl oturma izni sağlayan Altın Vize veriyor. Ülkemiz de 161 yatırım ile Çin ve Rusya’nın ardından, Altın Vize alan 3’üncü ülke...

250 bin Euroya oturma izni
Yunanistan'da 250 bin euro yatırımla 5 yıllık oturum izni tanıyan 'Altın Vize' programından faydalanan ülkeler arasında 3'üncü olduk. 161 yatırımla Çin ve Rusya'nın ardında yer alan ülkemiz vatandaşlarının, Atina'daki toplam ev sayısının ise bin olduğu tahmin ediliyor. Yatırım Ajansı verilerine göre; komşuda son 4 yılda 2 bin 14 kişi, Altın Vize uygulamasından faydalandı. Çinliler 850 kişiyle ilk sırada yer alırken, Ruslar 388 kişiyle ikinci oldu. Atina'da emlak danışmanlığı yapan Kostis Arslanoğlu, Türk yatırımcıların yaklaşık 2 senedir Yunanistan'da emlak sektörüne ilgisinin arttığını söyledi. Arslanoğlu, "Bizim işlem yaptığımız bir kişi bile buraya gelip yerleşmedi. Çoğu kiraya veriyor. Yunanistan 2008'den bu yana kriz yaşıyor. 2008'de 100 bin euro olan bir mülk, bugün 50 bin euroda. Atina'da fiyatlar uygun" şeklinde konuştu.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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