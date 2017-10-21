250 bin Euroya oturma izni

Yunanistan'da 250 bin euroyatırımla 5 yıllık oturum izni tanıyan'Altın Vize' programındanfaydalanan ülkeler arasında3'üncü olduk. 161 yatırımlaÇin ve Rusya'nın ardında yeralan ülkemiz vatandaşlarının,Atina'daki toplam ev sayısının isebin olduğu tahmin ediliyor. YunanistanYatırım Ajansı verilerine göre; komşudason 4 yılda 2 bin 14 kişi, Altın Vizeuygulamasından faydalandı. Çinliler850 kişiyle ilk sırada yer alırken, Ruslar388 kişiyle ikinci oldu.Atina'da emlak danışmanlığı yapanKostis Arslanoğlu, Türk yatırımcılarınyaklaşık 2 senedir Yunanistan'da emlaksektörüne ilgisinin arttığını söyledi.Arslanoğlu, "Bizim işlem yaptığımızbir kişi bile buraya gelip yerleşmedi.Çoğu kiraya veriyor. Yunanistan2008'den bu yana kriz yaşıyor. 2008'de100 bin euro olan bir mülk, bugün 50bin euroda. Atina'da fiyatlar uygun"şeklinde konuştu.
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