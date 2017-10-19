 ;
Yol Durumu
  1. Dizi dizi kazanç
  2. Ondekoza Türkiye turnesine başlıyor

Ziraat’ten girişimci KOBİ’lere destek

Ziraat’ten girişimci KOBİ’lere destek
Ziraat Bankası, girişimci KOBİ'leri leasing yoluyla desteklemek amacıyla Dünya Bankası'ndan sağladığı toplam 300 milyon dolar tutarlı 30 yıl vadeli kaynağından 60 milyon dolarlık bir dilimini daha çekti. Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Kaynağın daha önce çekilen kısmı yine leasing yoluyla girişimci KOBİ'lere kullandırıldı. Proje kapsamında çektiğimiz tutar, 250 milyon dolara ulaştı" dedi.
Etiketler:
  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar