Ziraat’ten girişimci KOBİ’lere destek

Ziraat Bankası, girişimci KOBİ'leri leasing yoluyla desteklemek amacıyla Dünya Bankası'ndan sağladığı toplam 300 milyon dolar tutarlı 30 yıl vadeli kaynağından 60 milyon dolarlık bir dilimini daha çekti. Ziraat Bankası Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Kaynağın daha önce çekilen kısmı yine leasing yoluyla girişimci KOBİ'lere kullandırıldı. Proje kapsamında çektiğimiz tutar, 250 milyon dolara ulaştı" dedi.
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