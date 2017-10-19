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50 yıl sonra ışığa kavuşturdu

50 yıl sonra ışığa kavuşturdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Eskişehir'de, 50 yıl sonra evine elektrik verilmesini sağladığı 91 yaşındaki Hesna Uslu'yu ziyaret etti. Albayrak, 50 yıldır elektriksiz yaşayan Hesna Uslu ile 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi. Oğlu Durmuş Uslu ile yaşayan ve Türk bayrağıyla kendisini karşılayan Hesna ninenin elini öpen Albayrak, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Hesna nine, evine ve sokağına elektrik bağlattığı için Bakan Albayrak'a teşekkür etti. Albayrak da, kendisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden Hesna nineye teşekkür ederek, şunları dile getirdi: "Önce 50 yıl elektriksiz yaşadığını öğrenince şaşırdık. Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi ve sorunu çözdük. Senin hayır duanı aldık. 15 Temmuz'da dualar olmasaydı nasıl olurdu?"


Bakan Albayrak, 50 yıl sonra elektriğe kavuşan Hesna nineyi Eskişehir'deki evinde ziyaret etti.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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