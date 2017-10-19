50 yıl sonra ışığa kavuşturdu

Enerji ve TabiiKaynaklar BakanıBerat Albayrak,Eskişehir'de, 50 yıl sonraevine elektrik verilmesinisağladığı 91 yaşındakiHesna Uslu'yu ziyaretetti. Albayrak, 50 yıldırelektriksiz yaşayanHesna Uslu ile 75. YılMahallesi'ndeki evinde biraraya geldi. Oğlu DurmuşUslu ile yaşayan ve Türkbayrağıyla kendisinikarşılayan Hesna nineninelini öpen Albayrak,yaşlı kadınla bir süresohbet etti. Hesna nine,evine ve sokağına elektrikbağlattığı için BakanAlbayrak'a teşekkür etti.Albayrak da, kendisineve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'adua eden Hesna nineyeteşekkür ederek, şunlarıdile getirdi: "Önce 50yıl elektriksiz yaşadığınıöğrenince şaşırdık.Cumhurbaşkanımızhemen talimat verdi vesorunu çözdük. Seninhayır duanı aldık. 15Temmuz'da dualarolmasaydı nasıl olurdu?"
Bakan Albayrak, 50 yıl sonra elektriğe kavuşan Hesna nineyi Eskişehir'deki evinde ziyaret etti.
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