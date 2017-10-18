Fiyat etiketinde oyuna taviz yok

Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, fiyat etiketineilişkin bu yıl denetlenen 7 bin 205firmayla yaklaşık 796 bin üründen,665 firmayla 992 üründe aykırılıktespit edildiğini ve 202 bin lira idaripara cezası uygulandığını bildirdi. Fiyatetiketinde; vergiler dahil malın satış vebirim fiyatları, üretim yeri, malın cinsinigösteren ve ayırıcı özelliğini içerenbilgilerin kolaylıkla görülebilir şekildeyer almasının şart olduğunu dile getirenTüfenkci, şöyle konuştu: "Etikettekifiyatla kasa fiyatı arasında fark olmasıhalinde tüketici lehine fiyat uygulanmalı.Yanıltıcı uygulamalara taviz yok."
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