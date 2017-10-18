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Fiyat etiketinde oyuna taviz yok

Fiyat etiketinde oyuna taviz yok
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fiyat etiketine ilişkin bu yıl denetlenen 7 bin 205 firmayla yaklaşık 796 bin üründen, 665 firmayla 992 üründe aykırılık tespit edildiğini ve 202 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Fiyat etiketinde; vergiler dahil malın satış ve birim fiyatları, üretim yeri, malın cinsini gösteren ve ayırıcı özelliğini içeren bilgilerin kolaylıkla görülebilir şekilde yer almasının şart olduğunu dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu: "Etiketteki fiyatla kasa fiyatı arasında fark olması halinde tüketici lehine fiyat uygulanmalı. Yanıltıcı uygulamalara taviz yok."
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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