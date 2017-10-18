150 milyonluk altın bankada

Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, altıntahvili ve altına dayalıkira sertifikasıyla ilgili,"Şu ana kadar 5 binkişi, 1 ton altın getiripkira sertifikası veya tahvilaldı. Bu da yaklaşık 150 milyonliraya tekabül ediyor" dedi. Sistemlehem altın sahiplerinin hem de ülkemizinkazandığını belirten Şimşek, "Altınsahibi, altınını Hazine'nin güvencesineveriyor. Çalınma veya kaybolmariskinden kurtuluyor" diye konuştu.Şimşek, yatırımcının tahvilde yüzde 2.40getiri elde edebileceğini, kira getirisindeise yatırımın yapıldığı yere göre getirinindeğişkenlik göstereceğini anlattı.
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