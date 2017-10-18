150 milyonluk altın bankada

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasıyla ilgili, "Şu ana kadar 5 bin kişi, 1 ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor" dedi. Sistemle hem altın sahiplerinin hem de ülkemizin kazandığını belirten Şimşek, "Altın sahibi, altınını Hazine'nin güvencesine veriyor. Çalınma veya kaybolma riskinden kurtuluyor" diye konuştu. Şimşek, yatırımcının tahvilde yüzde 2.40 getiri elde edebileceğini, kira getirisinde ise yatırımın yapıldığı yere göre getirinin değişkenlik göstereceğini anlattı.