Türk Telekom birincilik aldı

Türk Telekom mühendisleri tarafından geliştirilen CommiTT uygulaması, dünya çapında bir başarıya imza attı. Mobil ses ve data trafiğini yöneten, cihaz konfigürasyonlarının otomatize edilerek daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan CommiTT, ICMG tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri Mimarisi Mükemmeliyet Ödülleri 2017'de Müşteri Odaklı İş Modelleri kategorisinde birincilik ödülü aldı. Aynı organizasyon kapsamında CommiTT uygulamasıyla Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, İş Dünyasının En İyi CIO'ları listesine girerken; proje mühendisleri ise Baş Mimarlar 2017 listesine girerek ödül aldı. Cengiz Doğan, "CommiTT mobil şebeke yönetiminde sektörde bir ilk. Aldığımız bu ödülle uygulamanın sağladığı faydaları uluslararası alanda da tescillemiş oluyoruz" dedi.