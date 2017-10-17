Fatih’e yeni model!

Fatih Projesi'nde yeni model devreye giriyor. Bugüne kadar tablet, akıllı tahta ihalesi yapılırken, yeni modelle kentlerin ihtiyacı olan bütün ürün, altyapı hizmetleri, cihazlar tek elden ihaleye çıkarılacak. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyyup Tanyıldız, "Tablet, etkileşimli tahta, ağ altyapı ihalesi ayrı ayrı yapılıyordu. Artık uçtan uca bir hizmet veren GSM operatörlerini davet edeceğimiz bir ihaleyle, bütün olarak gerçekleştireceğiz. Mal alımından hizmet alım modeline geçiyoruz" dedi.
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