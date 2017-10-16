Emekliye 600 TL

MÜŞTERİ GETİR 100 TL AL
DenizBank: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara, her emekli için 100 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Elektrikte ilk fatura ücretsiz, 3 ay yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da var.
Fibabanka: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredi ve mevduatta özel faiz fırsatı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.
Garanti: 450 liraya varan promosyon veriyor. Paramatiklerde özel mönü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde özel faiz oranı sunuyor.
ING: 450 liraya varan promosyon veriyor. Yeni emeklilere 2 otomatik fatura talimatıyla 600 liraya varan nakit promosyon kazandırıyor. 12 Ağustos'tan itibaren maaşını ING'den almaya başlayan emeklilere, 1 yeni fatura talimatına 50, 2 yeni otomatik fatura talimatına 150 lira nakit promosyon ödüyor.
İş Bankası: 450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sunuyor.
TEB: 450 liraya varan promosyon ödüyor. Kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ilave 50 lira bonus veriyor. Hesap işletim ve kredi kartı ücret muafiyeti, çağrı merkezi ve internetten yapılan işlemlerde ücret muafiyeti, özel faizli kredi gibi imkanlar sunuyor.
HEM PROMOSYON HEM HOBİ KURSU
AKBANK: Mevcut emekliler gibi yeni emeklilere de 450 liraya varan promosyon ödüyor. Yeni emekliler ayrıca, emeklilik işlemleri esnasında banka tercihlerini Akbank olarak iletmeleri ve 30 Kasım'a kadar ilk maaşlarını almaları halinde, anlaşmalı hobi/sanat okullarında 1 ay içinde 4 derslik ücretsiz kişiye özel eğitimden yararlanıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, dosya masrafsız kredi ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuyor.
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