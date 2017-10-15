Sistemde kaçak akaryakıt kalmadı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,Türkiye'de sistemde artık bir litrebile kaçak akaryakıt kalmadığınıbelirterek, "Bazen şirketler dahafazla satış için maliyetine, hattamaliyet altında işlem yapabiliyorlar.Buna karışamayız. Ancak rekabetibozucu eylemlerin olmasıdurumunda tavan fiyat kararınıalırız olur biter" dedi. Akaryakıtotomasyon sistemleri sayesindekaçak akaryakıtla mücadeleninbaşarıya ulaştığını kaydeden Yılmaz,"Kaçak bir litre sisteme girerse bunugörüyor, birden fazla enstrümanlaizleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
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