Sistemde kaçak akaryakıt kalmadı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de sistemde artık bir litre bile kaçak akaryakıt kalmadığını belirterek, "Bazen şirketler daha fazla satış için maliyetine, hatta maliyet altında işlem yapabiliyorlar. Buna karışamayız. Ancak rekabeti bozucu eylemlerin olması durumunda tavan fiyat kararını alırız olur biter" dedi. Akaryakıt otomasyon sistemleri sayesinde kaçak akaryakıtla mücadelenin başarıya ulaştığını kaydeden Yılmaz, "Kaçak bir litre sisteme girerse bunu görüyor, birden fazla enstrümanla izleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.