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ta zehir var!

Ekonomi Bakanlığı’nca yapılan denetimler sonucu, güvensiz oldukları gerekçesiyle 315 bin adet oyuncağın ithalatına izin verilmedi. nda çinko, plastik ürünlerde ise kısırlık yapan fitalat bulundu

Oyuncakta zehir var!
Çocuklara ucuz fiyatlarla satılan larda büyük bir tehlikesi ortaya çıktı. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, Bakanlığın, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile başta oyuncaklar olmak üzere ithal edilen ürünleri sıkı denetime aldığını söyledi. Soylu, testleri geçemeyen hiçbir ürünün ithalatına izin verilmediğine dikkati çekerek, "Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık bin 300 oyuncak numunesini laboratuvarlara gönderdik. Testleri tamamlanan 585 üründen 59'unun güvensiz olduğunu tespit ettik. Toplamda 315 bin oyuncağın ithalatına izin vermedik" diye konuştu. Oyuncaklarda öncelikle kimyasal analizlerin yapıldığını anlatan Soylu, çocuklara zarar veren kimyasalların bulunması halinde bu ürünlerin ithalatına kesinlikle müsaade edilmediğinin altını çizdi. Soylu, oyuncakların küçük parça da içermemesi gerektiğini belirterek, "Oyuncakların kırılma, çarpma, burkma gibi testleri de yapılıyor" dedi.

STRES ÇARKINDA ÇİNKO VAR
Ailelerin oyuncaklar konusunda dikkatli olmasını isteyen Soylu, ürünlerde "CE" işaretinin olup olmadığına bakılmasının önemine dikkati çekti. Soylu, çocuğun yaş grubuna uygun oyuncak seçilmesi gerektiğine işaret ederek, "3 yaşın altındaki çocuklara hitap eden oyuncaklarda küçük parça olmaması lazım." ifadesini kullandı. Son zamanlarda yaygın olarak kullanılan "stres çarkı" adlı oyuncağa değinen Soylu, "Bu üründeki çinko değeri gereğinin çok üstünde" dedi. Ailelerin plastik oyuncaklara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, plastik malzemelere esneklik kazandırmak için kullanılan fakat belirlenen orandan fazlası sinir ve hormon sisteminde olumsuz etkiler göstererek kısırlığa kadar hastalıklara yol açabilen "fitalat" adlı kimyasala dikkati çekti. Zafer Soylu, "Oyuncak arabada normal şartlarda fitalat miktarı bin birim olması gerekirken, test edilen bir üründe 74 bin birim çıktı. Olması gerekenin 74 kat fazlası" dedi.
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