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  2. Esnaf işinde uzman olacak

a ucuz elektrik

Esnafa ucuz elektrik
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, için yüksek elektrik ve su faturalarında indirim yapılması, sayaç okuma paralarının da kaldırılması gerektiğini bildirdi. Palandöken, karanlık cadde ve sokakları esnaf ve sanatkarın tabela ve vitrin ışıklarının aydınlattığını belirterek, yüksek elektrik ve su faturalarında indirim yapılması gerektiğini ifade etti. Sayaç okuma paralarının da kaldırılmasını isteyen Palandöken, "Talebimizi Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'a götüreceğiz." ifadesini kullandı.
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