Esnafa ucuz elektrik

TESK Başkanı BendeviPalandöken, esnaf için yüksekelektrik ve su faturalarında indirimyapılması, sayaç okuma paralarınında kaldırılması gerektiğini bildirdi.Palandöken, karanlık cadde vesokakları esnaf ve sanatkarın tabelave vitrin ışıklarının aydınlattığınıbelirterek, yüksek elektrik ve sufaturalarında indirim yapılmasıgerektiğini ifade etti. Sayaç okumaparalarının da kaldırılmasını isteyenPalandöken, "Talebimizi BaşbakanBinali Yıldırım ve Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Berat Albayrak'agötüreceğiz." ifadesini kullandı.
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