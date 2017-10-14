Akfen İnşaat'ın Ankara'da inşa ettiği ve yaşamın başladığı İncek Loft'un sanat galerisi açılıyor. Geçen hafta ilk müzayedenin düzenlendiği İncek Loft Art Gallery by RC'de bugün Yakup Cem, Spyros Georgas, Valentin Rekunenko, Christo Yotov, Fabien Nizam Güner ve Aziz Özdemir gibi sanatçıların eserlerinin yer alacağı resim ve heykel sergisi ile resmi açılış yapılacak. İlk olarak 10 ressam ve 2 heykeltraşın 60 eserinden oluşacak sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak olan galeri, gelecek dönemde kişisel sergilere, eser sunumlarına, çocuk resim atölyelerine ve orijinal eserlerin uygun fiyatla halkla buluşmasına imkan verecek müzayedelere de ev sahipliği yapacak. Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, sanata yönelik farkındalığın son yıllarda hızlı bir şekilde artmasının sonucu galerilerin konut projelerinde de kendilerine yer bulmaya başladığını söyledi.



OTURUMCUYA ARTI

değer Bu tür sanat galerilerinin bulundukları projedeki oturumculara artı değer sağladığını ifade eden Barçak, "Yaşam alanlarında bu tür galerilerin varlıklarını gelecek dönemde daha da arttıracağını öngörüyoruz" dedi. Küratör Rahmi Çöğendez, galerilerin önce AVM'lere, sonra otellere ve şimdi de bir ilk olarak İncek Loft ile yaşam merkezlerine girdiğini belirterek "Burada amacımız yalnız bir görsel galeri değil, müzayede ile sanat söyleşileriyle, workshoplarıyla ve resim dersleriyle tam bir sanat merkezi uygulamak" dedi.