GYODER’den kentsel dönüşüm mesajı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul YatırımOrtaklığı Derneği (GYODER) BirleşmişMilletler (BM) Dünya Konut Günü dolayısıylayayınladığı mesajda kentsel dönüşüme dikkatçekti. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin,kentsel dönüşüm sürecinin kentleri geliştirmek,değiştirmek ve dönüştürmek adına önemlibir fırsat olduğunu belirterek, bu konuda sonderece iyimser olduğunu kaydetti. Kentseldönüşüm fırsatının iyi değerlendirilmesi içinyapısal düzenlemeler gerçekleştirilmesigerektiğini ifade eden Yetgin, "Buçerçevede imar mevzuatının yenibaştan ele alınmalı, yapılaşmatercihleri tarihi ve çevresel dokugözetilerek değerlendirilmelidir" dedi.
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