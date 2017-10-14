GYODER’den kentsel dönüşüm mesajı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Konut Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda kentsel dönüşüme dikkat çekti. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, kentsel dönüşüm sürecinin kentleri geliştirmek, değiştirmek ve dönüştürmek adına önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu konuda son derece iyimser olduğunu kaydetti. Kentsel dönüşüm fırsatının iyi değerlendirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Yetgin, "Bu çerçevede imar mevzuatının yeni baştan ele alınmalı, yapılaşma tercihleri tarihi ve çevresel doku gözetilerek değerlendirilmelidir" dedi.