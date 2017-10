Emlak Vergisi’ne fren

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi. Bu maddeyle, Emlak Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenerek, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017'de uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanacak. Buna göre, takdir komisyonlarınca 2017'de 2018 için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018'e ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşlardan emlak vergisinin yüksekliğine yönelik şikayetler geldiğini belirterek, bu sese kulak vereceklerini söyledi. "Her gün, her yerde plan değişikliği mi yapılıyor? Beşiktaş'ta, Kadıköy'de her gün plan değişikliği mi var?" diyen Ağbal, rakamların yüksek olduğunu vurguladı. Ağbal, "Enflasyon rakamlarına baktık, konut sektöründe fiyat endekslerine baktık, genel fiyat artışlarını yakalayacak bir oranın yüzde 50'ye kadar olması halinde bunun makul olacağını gördük" diye konuştu.