3D printer sistemi görücü ye çıktı

Ziyaretçilerine inovatif yaklaşımları tanıma ve son teknolojik gelişmeleri takip edebilme ortamı sağlayan AutodeskUniversity, İstanbul'da düzenlendi. The Future of Making teması ile gerçekleştirilen etkinliğe Autodesk Global Satış ve HizmetlerBaşkan Yardımcısı Callan Carpenter ve 'The Future of Making' ve 'Imagine, Design, Create' kitaplarının yazarı Tom Wujec katıldı. Program; özel bir sürpriz ile başladı. Game of Thrones dizi müzikleriyle başlayıp biten ancak arasında Autodesk için bestelenen özel bölümlerin de yer aldığı eser, orkestra performansı ile katılımcılara duyuruldu. Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer bir bölüm de Autodesk Galeri idi. Autodesk Galeri'yi ziyaret eden katılımcılar 3Dprinter ile yapılan uygulamaları incelemedi.
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