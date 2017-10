3D printer sistemi görücü ye çıktı

Ziyaretçilerine inovatif yaklaşımları tanıma ve son teknolojik gelişmeleri takip edebilme ortamı sağlayan Autodesk University, İstanbul'da düzenlendi. The Future of Making teması ile gerçekleştirilen etkinliğe Autodesk Global Satış ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Callan Carpenter ve 'The Future of Making' ve 'Imagine, Design, Create' kitaplarının yazarı Tom Wujec katıldı. Program; özel bir sürpriz ile başladı. Game of Thrones dizi müzikleriyle başlayıp biten ancak arasında Autodesk için bestelenen özel bölümlerin de yer aldığı eser, orkestra performansı ile katılımcılara duyuruldu. Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer bir bölüm de Autodesk Galeri idi. Autodesk Galeri'yi ziyaret eden katılımcılar 3D printer ile yapılan uygulamaları incelemedi.