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Komşuyla feribot sorunu çözüldü

Komşuyla feribot sorunu çözüldü
Türkiye ile Yunanistan arasında 38 yıldır düzenlenen feribot seferleri yine devam edecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Atina'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, Yunan adalarına sefer yapan feribotların günlük seferlerine aynen devam edeceğini ve herhangi bir yasak getirilmeyeceğini açıkladı. Arslan, Türk bayraklı ahşap teknelerin Yunan adalarına yanaşmalarına uygulanan yasağın ise devam edeceğini belirtti.
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