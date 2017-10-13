 ;
Yol Durumu
  1. Çocuklar buluştu
  2. İşçinin tazminatına arabulucu çözümü

Iphone 8 ön satışta

Iphone 8 ön satışta
GSM şirketlerinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus hareketliliği başladı. Turkcell; Platinum müşterilerininin, ve iPhone 8 Plus için bugünden itibaren internetten ön sipariş verebileceğini, dilerlerse Turkcell mağazalarındaki ekranlardan da taleplerini iletebileceğini duyurdu. Şirket, iPhone'un her iki modelinin de 20 Ekim Cuma günü Turkcell mağazalarında yerlerini alacağını kaydetti. Türk Telekom da bugünden itibaren iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için internetten ön kayıt yapılabileceğini, ürünlerin 20 Ekim'den itibaren de mağazalarında satışa sunulacağını kaydetti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar