Iphone 8 ön satışta

GSM şirketlerinde iPhone 8 ve iPhone8 Plus hareketliliği başladı. Turkcell;Platinum müşterilerininin, iPhone 8 veiPhone 8 Plus için bugünden itibareninternetten ön sipariş verebileceğini,dilerlerse Turkcell mağazalarındakiekranlardan da taleplerini iletebileceğiniduyurdu. Şirket, iPhone'un her ikimodelinin de 20 Ekim Cuma günüTurkcell mağazalarında yerlerini alacağınıkaydetti. Türk Telekom da bugündenitibaren iPhone 8 ve iPhone 8 Plus içininternetten ön kayıt yapılabileceğini,ürünlerin 20 Ekim'den itibaren demağazalarında satışa sunulacağını kaydetti.
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