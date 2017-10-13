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Çocuklar buluştu

Çocuklar buluştu
Türk Telekom, 'Dünya Görme Günü'ne özel, 'Günışığı Çocukları' ile Türk Telekom çalışanlarının çocuklarını önceki gün buluşturdu. Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar görme engellilere yönelik çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi. Türk Telekom'un 'Günışığı Projesi' kapsamında eğitim gören çocuklar özel eğitmenler eşliğinde, balık ağı oyunu, beden perküsyonu ve seramik çalışması yaptı.
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