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Anneler iş istiyor

Anne olduklarında işi bırakan kadınların yüzde 60’ı kreş imkanı sağlanırsa hemen geri döneceklerini söyledi. Başkanı Oktar da kadın ve erkeğin istihdama eşit katılımının milli geliri yüzde 30 artıracağını vurguladı

Anneler iş istiyor
TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun Haziran verilerine göre, 8.9 milyon kadın çalışıyor. Ama çalışabilecek durumda 30.2 milyon kadın var. Çalışan 8.9 milyon kadının da yüzde 40'ı evlendiklerinde veya çocukları olduğunda işi bırakıyor. Danone Türkiye ve Kadın Girişimcileri Derneği'nin () araştırması da bu kadınların yüzde 60'ının işe geri dönmek istediğini gösteriyor. Araştırmada, kadınların yüzde 44'ünün işi bıraktığı için pişman olduğu da ortaya çıktı. İşi bırakmış kadınların yüzde 66'sı anlayışlı bir yöneticisi olursa, yüzde 59'u ise işveren kreş imkanı sağlarsa işe hemen geri dönmek istediklerini vurguladı. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Türkiye'de kadınlar ve erkekler istihdama eşit katılım gösterseydi milli gelirin yüzde 30 daha fazla olacağını vurgulayarak, "Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işten ayrılan kadınlar uygun koşulların sağlanması durumunda işe dönme konusunda istekli" dedi. Danone Türkiye Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ise araştırmadan çıkan en önemli sonucun, kadının çalışmasının çocuk üzerindeki olumlu etkileri konusunda annelerin ve babaların hemfikir olması olduğunu belirtti.

Tuğba DUMAN
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