Anneler iş istiyor

Anne olduklarında işi bırakan kadınların yüzde 60’ı kreş imkanı sağlanırsa hemen geri döneceklerini söyledi. KAGİDER Başkanı Oktar da kadın ve erkeğin istihdama eşit katılımının milli geliri yüzde 30 artıracağını vurguladı
TÜRKİYE İstatistikKurumu'nun Haziran verilerinegöre, 8.9 milyon kadınçalışıyor. Ama çalışabilecekdurumda 30.2 milyon kadınvar. Çalışan 8.9 milyon kadınında yüzde 40'ı evlendiklerindeveya çocukları olduğunda işibırakıyor. DanoneTürkiye ve KadınGirişimcileriDerneği'nin(KAGİDER)araştırması da bukadınların yüzde60'ının işe geridönmek istediğinigösteriyor.Araştırmada,kadınların yüzde44'ünün işibıraktığı içinpişman olduğu daortaya çıktı. İşibırakmış kadınların yüzde 66'sıanlayışlı bir yöneticisi olursa,yüzde 59'u ise işveren kreşimkanı sağlarsa işe hemen geridönmek istediklerini vurguladı.KAGİDER Başkanı SanemOktar, Türkiye'de kadınlarve erkekler istihdama eşitkatılım gösterseydi milli gelirinyüzde 30 daha fazla olacağınıvurgulayarak, "Çocuk bakımsorumlulukları nedeniyle iştenayrılan kadınlar uygun koşullarınsağlanması durumunda işedönme konusunda istekli"dedi. Danone Türkiye GenelMüdürü Gamze Çuhadaroğluise araştırmadan çıkan enönemli sonucun, kadınınçalışmasının çocuk üzerindekiolumlu etkileri konusundaannelerin ve babaların hemfikirolması olduğunu belirtti.
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