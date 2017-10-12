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Vestel’e 11 ödül geldi

Vestel’e 11 ödül geldi
Reklamcılar Derneği tarafından 5-6 Ekim tarihlerinde 29'uncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali çerçevesinde verilen ödüllerin kazananları belli oldu. 2 bin 527 başvurunun değerlendirildiği ve 7 büyük, 151 Kristal Elma, 157 Gümüş ve 167 Bronz olmak üzere toplam 482 ödülün dağıtıldığı yarışmadan; Vestel 2 Kristal, 9 Gümüş Elma ile döndü. Vestel 11 ödülle sektör liderliğini kazandı.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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