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1 günde emeklilik

Emeklilerin refah seviyesini yükselten pek çok düzenleme hayata geçerken; tamamlayıcı emekliliğe destek, yaşa uygun iş gibi yeni adımlar da atılacak. Bakan Soylu, emeklilik işlemlerinin de 1 güne ineceğini müjdeledi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2016
1 günde emeklilik

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Hükümet, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için verdiği sözleri bir bir yaşama geçiriyor. Ekstra zamlar, destek primi kesintisinin kaldırılması gibi adımlarla emeklilerin geliri de arttı. Yeni dönemde tamamlayıcı emekliliğe destek, BES'te kesinti oranlarının düzenlenmesi, yaşa uygun iş imkanı gibi yeni adımlar da atılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu; Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'nın birbiriyle ilişkilendirildiği yeni bir sistem kuracaklarını belirterek, 1 ayda yapılan emeklilik işlemlerini 1 güne düşüreceklerini söyledi. Halen Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerden yüzde 10'luk kesintinin kalkması ile beraber aylıklarda reel olarak yüzde 11'in üzerinde artış sağlandığını kaydeden Soylu, "Gelirlerde aylık 63 ile 345 lira arasında değişen artış oldu" dedi. Bakan Soylu, şunları söyledi: "2002-2016 yılları arasında Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklarda nominal olarak yüzde 329.7, reel olarak yüzde 35.2 artış yaşandı. SKK emeklilerinde 2002-2016 nominal artış oranı yüzde 402.6, reel artış oranı yüzde 58.1 oldu."

Hazal ATEŞ

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