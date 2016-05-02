Hazal ATEŞ

emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için verdiği sözleri bir bir yaşama geçiriyor. Ekstra zamlar, destek primi kesintisinin kaldırılması gibi adımlarla emeklilerin geliri de arttı. Yeni dönemde tamamlayıcı emekliliğe destek, BES'te kesinti oranlarının düzenlenmesi, yaşa uygun iş imkanı gibi yeni adımlar da atılacak.Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'nın birbiriyle ilişkilendirildiği yeni bir sistem kuracaklarını belirterek, 1 ayda yapılan emeklilik işlemlerini 1 güne düşüreceklerini söyledi. Halen Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerden yüzde 10'luk kesintinin kalkması ile beraber aylıklarda reel olarak yüzde 11'in üzerinde artış sağlandığını kaydeden Soylu, "Gelirlerde aylıkilearasında değişen artış oldu" dedi.şunları söyledi: "2002-2016 yılları arasında Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklarda nominal olarak, reel olarakartış yaşandı. SKK emeklilerinde 2002-2016 nominal artış oranıreel artış oranıoldu."