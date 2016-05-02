Hükümet,
emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için verdiği sözleri bir bir yaşama geçiriyor. Ekstra zamlar, destek primi kesintisinin kaldırılması gibi adımlarla emeklilerin geliri de arttı. Yeni dönemde tamamlayıcı emekliliğe destek, BES'te kesinti oranlarının düzenlenmesi, yaşa uygun iş imkanı gibi yeni adımlar da atılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu;
Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK'nın birbiriyle ilişkilendirildiği yeni bir sistem kuracaklarını belirterek, 1 ayda yapılan emeklilik işlemlerini 1 güne düşüreceklerini söyledi. Halen Bağ-Kur kapsamında çalışan emeklilerden yüzde 10'luk kesintinin kalkması ile beraber aylıklarda reel olarak yüzde 11'in üzerinde artış sağlandığını kaydeden Soylu, "Gelirlerde aylık 63
ile 345 lira
arasında değişen artış oldu" dedi. Bakan Soylu,
şunları söyledi: "2002-2016 yılları arasında Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklarda nominal olarak yüzde 329.7
, reel olarak yüzde 35.2
artış yaşandı. SKK emeklilerinde 2002-2016 nominal artış oranı yüzde 402.6,
reel artış oranı yüzde 58.1
oldu."
Hazal ATEŞ