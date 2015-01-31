Memura yüzde 12 zam

Memur ve memur emeklilerine yeni zam gündeme geldi. Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarına ek zam yapılmasını istedi. Bu talep hayata geçerse, bu ay yüzde 3 zam alan memurların ve memur emeklilerinin maaşında, yüzde 12'lik bir artış daha olacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmede belirleniyor. Toplu sözleşme çerçevesinde memurlar ve memur emeklileri geçen yıl tek zam aldı. 2014'ün Ocak ayında taban aylıkta brüt 175 liralık artış yapıldı. Bu artış memur maaşlarına net 123 lira, memur emeklilerine de yaklaşık 146 lira olarak yansıdı. Yine toplu sözleşme çerçevesinde bu ay memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 3 oranında artırıldı.



ENFLASYON FARKI VAR

Memur ve memur emeklileri, bir diğer zammı bu yılın Temmuz ayında alacak. Temmuz'da da maaşlarda yüzde 3'lük artış yapılacak, ayrıca bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa, bunun da farkı verilecek. 2015 yılı programında memur emeklilerinin Temmuz zammıyla ilgili öngörü yer aldı. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin aylıklarının oluşacağı tahmin edilen yüzde 0.63'lük enflasyon farkı nedeniyle Temmuz ayında yüzde 3.63 artırılması planlanıyor. Hal böyleyken, memur ve memur emeklileri için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Türkiye Kamu- Sen, memurlar için ek zam talep etti. Sendikanın hazırladığı raporda, "2014 yılında memur maaşlarında yaşanan kayıpların karşılanması için yüzde 12 oranında ek zam yapılmasına ihtiyaç vardır" denildi. Bu talep hayata geçerse, hem memurların hem de memur emeklilerinin maaşında yüzde 12'lik bir iyileştirme sağlanacak.