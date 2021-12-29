Yüz yüze eğitim sona mı erdi? Online çevrimiçi eğitime geçen okullar... Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

Bazı üniversiteler yüz yüze eğitim zorunluluğunu kaldırdı. Üniversitelerden tek tek uzaktan eğitim kararı geliyor. 6 Eylül'de önce MEB'e bağlı okullar, 13 Eylül'de de üniversiteler yüz yüze eğitime başlamıştı. Ancak üniversitelerden yeni duyurular geliyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? Yüz yüze eğitim sona mı erdi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Online çevrimiçi eğitim geçen okullar...
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Hızlı bulaşma özelliği olan omicron varyantı yüz yüze eğitimi de etkiledi. Bazı üniversiteler uygulamalı dersler dışındaki tüm derslerin online yapılması kararı aldı. Türkiye'de de bu ay omicron varyantının görüldüğünün açıklanmasının ardından üniversitelerden yeni kararlar duyurulmaya başlandı.
ONLİNE ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME GEÇEN OKULLAR!
Gerek öğrencilerin taleplerini dikkate alan gerekse de kampüste vaka sayılarında kayda değer bir artış gözlemlediğini açıklayan Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, corona virüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.
Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek. Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek.
Diğer üniversitelerden ise henüz bir karar duyurulmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
MEB SON DAKİKA TATİL TAKVİMİ!
MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor.