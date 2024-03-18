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YÖK'ten gece yarısı duyuru! 1 Nisan'da üniversiteler tatil olacak mı derken karar çıktı! 2 yıllık Önlisans, Hazırlık 1.2.3.4. sınıflar...

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için gün sayıyor. Ancak, seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi günü için okulların ve üniversitelerin tatil olup olmayacağı sorusu gündemi meşgul ediyor. 31 Mart seçimlerinin ardından, öğrenciler ve öğretmenler 1 Nisan günü için tatil beklentisi içinde. Peki, 1 Nisan'da üniversiteler tatil olacak mı 2024? İşte merak edilen YÖK kararı haberimizde...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 09:45 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:46
YÖK’ten gece yarısı duyuru! 1 Nisan’da üniversiteler tatil olacak mı derken karar çıktı! 2 yıllık Önlisans, Hazırlık 1.2.3.4. sınıflar...

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Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 1 Nisan sabahında okullar ve üniversitelerin tatil olup olmayacağı konusunda büyük bir merak içinde. Öğrenciler, seçim gününün hemen ertesi gününde sınıflarına gitme gerekliliği olup olmayacağını merakla bekliyor.

ÜNİVERSİTELER 1 NİSAN'DA TATİL OLACAK MI?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu önemli demokratik sürecin hemen ardından, yani 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, okullar tatil edilecek.

Ancak, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

YÖK'TEN YENİ KARAR! YKS PUAN ŞARTI GETİRİLDİ

"Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KAYITTA YKS PUAN ŞARTI GELDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından yönetmelik değişikliğine ilişkin alınan bilgiye göre söz konusu değişiklik kapsamında, yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi.

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp YKS kılavuzuna göre Türkiye'de belirli bir başarı sıralaması şartıyla kayıt yaptırılabilen programları yurt dışında okumayı planlayanların, yurt dışındaki programa kayıt oldukları yıla ait ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavında ilgili program için aranan sıralama dilimine girmeleri şartı getirildi.

Buna ilişkin belge, başvuru belgeleri arasına eklenirken başvuru esnasında kuruma ibraz edilecek. YKS'ye girmeyen ve girdiği halde ilgili program için aranan başarı dilimine giremeyen adayların denklik başvuruları reddedilecek.

DENKLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, ortaöğrenimini hangi ülkede tamamladığına bakılmaksızın tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından yapılan denklik başvuruları, eğer adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde, ilk binde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse adayın denklik başvurusu reddedilecek.

Yine bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar açısından geçerli olmak üzere, tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk başvurularıyla ilgili özel hüküm ile orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayanlara ilişkin özel hükümler saklı kalmak üzere, öğrenime başlanılan yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarının yaptığı dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara, yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılacak.

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