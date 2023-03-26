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    • Eğitim
    • 26.03.2023 13:42
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    • 26.03.2023 13:49
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    YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL puan hesaplama! YÖKDİL yanlış doğruyu götürüyor mu? İngilizce, Almanca...

    YÖKDİL 1 sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar internet arama motorlarında 'YÖKDİL yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL kaç net kaç puan yapar?' sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı ÖSYM ve diğer detaylar...

    YÖKDİL ne zaman açıklanacak 2023?

    YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) bu yıl 26 Mart 2023 tarihinde uygulandı. Peki ÖSYM YÖKDİL sonuçlarını kaç günde açıklar? YÖKDİL yanlış doğruyu götürüyor mu?

    YÖKDİL 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

    👉YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    YÖKDİL sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

    YÖKDİL 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    YÖKDİL'de yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yani YÖKDİL'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor.

        DEĞERLENDİRME

        Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

        YÖKDİL PUAN HESAPLAMA 2023

        YÖKDİL'de 80 soru 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her doğru 1.25 puan eder.

        4 doğru 5 puan eder.

        8 doğru 10 puan eder.

        12 doğru 15 puan eder.

        16 doğru 20 puan eder.

        20 doğru 25 puan eder.

        24 doğru 30 puan eder.

        28 doğru 35 puan eder.

        32 doğru 40 puan eder.

        36 doğru 45 puan eder.

        40 doğru 50 puan eder.

        44 doğru 55 puan eder.

            48 doğru 60 puan eder.

            52 doğru 65 puan eder.

            56 doğru 70 puan eder.

            60 doğru 75 puan eder.

            64 doğru 80 puan eder.

            68 doğru 85 puan eder.

            72 doğru 90 puan eder.

            76 doğru 95 puan eder.

            80 doğru 100 puan eder.
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